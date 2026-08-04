En la maternidad de Carúpano realizan programación por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

La Semana Mundial de Lactancia empezó en la Maternidad Candelaria García de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, con una programación que incluye charlas, carteleras y una campaña de concienciación sobre esta importante práctica alimenticia.

Dayana Gil, coordinadora de la dependencia, señaló que este año el lema es “Un inicio sostenible en cualquier circunstancia”, para resaltar las acciones que funcionan con el método.

Gil destacó el importante trabajo que realizan para atender a las madres que llegan a la maternidad, como donantes de leche humana, unas 7 mil 352 a lo largo del año, quienes reciben consejerías sobre lactancia.

Igualmente, destacó que durante 2025 se acopiaron 132 litros de leche y se han entregado 117 litros a las unidades de cuidados especiales.

Las acciones fueron posibles gracias a la acción de unas 94 madres donantes internas, que son facilitadoras de leche para los bebés recluidos. Unos 1.350 niños fueron receptores de leche en el año.

Ventajas

Gil señaló que la leche materna es el alimento inigualable para todos los recién nacidos, al favorecer su crecimiento y desarrollo. “Cuando los niños no son amamantados generan deficiencias nutricionales, desnutrición y eso, además influye en su coeficiente intelectual”.

Las madres donantes deben hacerse exámenes de rutina, que se realizan en la misma maternidad. En total, en el año han tenido 1.450 madres externas y unas 94 internas que han realizado sus donaciones.

Sucre / Yumelys Díaz