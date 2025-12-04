jueves
Presentarán plan de obras del municipio Bermúdez ante el Consejo Federal de Gobierno

El Consejo Local de Planificación se encargó de la discusión de los proyectos/ Foto: Cortesía

El Consejo Local de Planificación Pública del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, realizó una reunión plenaria en el despacho de la alcaldía, con el fin de determinar los proyectos relacionados con la transformación de la economía, planes de servicios públicos e infraestructura, así como los relacionados con ecosocialismo, ciencia y tecnología, que se ejecutarán durante 2026.

La intención es lograr estructurar el Plan de Desarrollo local, con la participación de los consejos comunales, para lo cual, de acuerdo a la información aportada desde la alcaldía, se diseñó un plan de obras, que se entregará al Consejo Federal de Gobierno, a través de un documento.

“El objetivo es continuar apalancando el desarrollo social y económico de la ciudad de Carúpano para ofrecer bienestar y seguridad al pueblo”, reza la nota de la municipalidad.

