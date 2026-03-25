Presentan plan estratégico “Porlamar de frente al futuro” para transformar la ciudad

El alcalde del municipio Mariño, Eneas González, presentó el plan estratégico “Porlamar de frente al futuro”, una iniciativa orientada a transformar la dinámica urbana de la ciudad. El acto contó con el respaldo de la gobernadora Marisel Velásquez y representantes de instituciones públicas y privadas, reflejando una visión conjunta de desarrollo para la jurisdicción.

Durante el encuentro, se subrayó la reactivación de la Avenida Santiago Mariño, uno de los ejes comerciales más emblemáticos de la Isla. El proyecto incluye una intervención integral que articula el trabajo de sectores clave como la Cámara de Comercio, Consecomercio, Fedecámaras y la Zona Económica Especial, con el objetivo de devolverle su dinamismo económico.

En materia de infraestructura, el plan se concentra en modernizar los espacios públicos y optimizar los servicios esenciales. La propuesta busca generar un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de Porlamar, adaptando la infraestructura local a las exigencias de un centro de comercio y turismo de alto nivel.

La participación del sector empresarial se perfila como fundamental en este esquema de gestión, orientado a fortalecer la inversión y la seguridad jurídica en el municipio. Para las autoridades, la suma de voluntades entre el gremio privado y los entes gubernamentales permitirá que la ciudad recupere su posición como motor económico de Nueva Esparta.

Con esta presentación, se establecen las bases para una renovación urbana que prioriza la identidad local y el crecimiento sostenible. Las obras proyectadas en la avenida Santiago Mariño y zonas adyacentes representan un paso concreto hacia la consolidación de una ciudad moderna y competitiva en el Caribe.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero