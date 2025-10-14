“Presas políticas” venezolanas recibieron premio Hillary Clinton 2025 por su “valiente defensa de los derechos humanos”

El Instituto Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad otorgó este martes el Premio Hillary Rodham Clinton 2025 a las presas y ex presas políticas venezolanas por su “valiente defensa de los derechos humanos”.

El galardón entregado por la exsecretaria de Estado y ex primera dama de EE.UU., Hillary Clinton, fue recibido por un grupo de cuatro connacionales en representación de 156 detenidas por razones de conciencia y oposición al Gobierno nacional, según se indicó durante la realización del acto de premiación.

“Es imposible exagerar el valor que se necesita para seguir defendiendo sus derechos, su libertad y su democracia, incluso cuando un gobierno las ataca”, señaló Clinton durante su discurso.

Por Venezuela viajaron a Estados Unidos para recibir el reconocimiento, Deneli Gabriela Hernández, Sairam Rivas, Rosa Virginia González y Geraldine Afiuni.

Hernández, hija de la privada de libertad , Nélida Sánchez pronunció una palabras y aseguró que “su madre no debería estar en la cárcel”.

Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana electoral de la asociación civil Súmate, fue apresada hace más de 13 meses, luego de las elecciones presidenciales de 2024.

“Deberíamos vivir en libertad, deberíamos tener democracia”, señaló su hija en la intervención y agregó que seguiría trabajado hasta lograr un cambio de gobierno.

La directora del Instituto Georgetown, Melanne Verveer, apuntó durante la ceremonia que la “represión en Venezuela empeoró” después de los comicios del 28-J y denunció los atropellos y torturas ocurridas a partir de entonces.

“Estas mujeres siguen siendo perseguidas porque anteponen la justicia y la democracia a su propia seguridad”, subrayó.

Reconocimiento

Otra de las presentes para recibir el reconocimiento fue Sairam Rivas, quien fue privada de libertad y recluida en El Helicoide -sede del Sebin en Caracas-, en 2014 durante cuatro meses. Rivas también es integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y pareja del ex concejal, docente y activista social Jesús Armas, detenido desde diciembre del año pasado.

La Organización No Gubernamental (ONG), Justicia, Encuentro y Perdón celebró el premio Hillary Clinton a las más de 150 presas políticas venezolanas.

“Ellas son madres hijas hermanas, profesionales, y defensoras que un día alzaron la voz por la justicia y hoy pagan con su libertad el costo de su valentía”, apuntó la instancia de defensa de Derechos Humanos.

La ONG acotó que este reconocimiento internacional “es también un llamado al país, ya que ninguna mujer debe estar tras las rejas por razones de convivencia o por ser percibidas como enemigas del Estado”.

“Muchas mujeres han sido víctimas de tortura, hostigamiento, aislamiento y juicios sin garantías”, agregó la organización.

Otra de las galardonadas con el premio Premio Hillary Rodham Clinton 2025 este martes fueron: María Ressa, Anne Applebaum y las Líderes Estudiantiles de Bangladesh.

Caracas / Rodolfo Baptista