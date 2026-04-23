Comunidades tigrenses superaron 10 horas sin luz tras lluvia de este miércoles (+Fotos)

Varias comunidades de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, superaron las 10 horas sin energía eléctrica, la mañana de este jueves, 23 de abril, luego de que la noche anterior diferentes circuitos salieran de funcionamiento bajo una leve lluvia, que se precipitaba en la zona.

Se pudo conocer que alrededor de las 10:00 pm el apagón afectó a sectores comp Pueblo Nuevo Norte y Sur, San Valentin Sur, San José, Las Mercedes, Urbanización Los Cocales, José Antonio Páez e Inavi, donde finalmente la luz se restableció pasadas las 9:00 am, de forma progresiva.

Caída de guaya en Inavi

Los habitantes de Inavi, además, reportaron la rotura de una guaya en plena llovizna. Precisaron que el ruido de una explosión los alertó y enseguida se quedaron sin luz.

"Después la energía volvió,como a las 5:00 de la madrugada, y se fue inmediatamente otra vez", relató María Martínez, vecina del lugar.

Trabajadores acudieron al sitio

Pasadas las 9:00 am de este jueves, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) lograron reincorporar la línea de tensión para devolver la luz a las residencias afectadas.

En paralelo, el suministro de agua potable se paralizó en otras zonas de la ciudad, entre estas El Paraíso, 12 de Marzo y San Francisco de Asís. En este último caso, los vecinos denunciaron que la carencia del recurso hídrico se ha prolongado por más de 24 horas, lo cual agrava la situación tras la contingencia eléctrica de este jueves.

El Tigre / Damary Díaz