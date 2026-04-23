Cleanz realizó sesión especial por el aniversario de la Misión Barrio Adentro

Diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) realizaron, este jueves, una sesión especial en Barcelona, con motivo de celebrarse los 23 años de creación de la Misión Barrio Adentro, programa social para garantizar atención médica primaria gratuita y preventiva, con la integración de médicos cubanos y venezolanos.

La actividad, encabezada por el presidente del parlamento, Andrés Márquez, contó con la asistencia de la Autoridad Única de Salud y director del Instituto Anzoatiguense de Salud (Saludanz), Roberto Rojas; Yemaira Villasmil, coordinadora estadal de la Misión Barrio Adentro; Romer Rodríguez, jefe de la Misión Médico Cubana; así como Jacobo Mora, reconocido profesional de la medicina, quien fungió como Orador de Orden.

Durante su alocución, Márquez expresó que la actividad es un reconocimiento por la labor que realizan, brindando atención médica gratuita a los más necesitados.

Otro testimonio

Por su parte Mora, quien fue uno de los médicos que participó en la creación de este proyecto social, señaló que son muchos los logros que ha tenido la salud durante la revolución y este convenio con Cuba es uno de los más grandes, por lo que deben seguir fortaleciéndolo.

Tras su participación, Mora recibió la Orden Maestro Simón Rodríguez, en su única clase.

Los médicos que hacen vida en las distintas Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) del estado recibieron reconocimientos.

Barcelona / Elisa Gómez