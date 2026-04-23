Partidos de oposición en Sucre se sumarán a peregrinación por el levantamiento de las sanciones

Partidos de oposición en el estado Sucre se sumarán a la peregrinación por el levantamiento total de las sanciones económicas contra Venezuela, que en el caso del municipio Bermúdez, se llevará a cabo este domingo 26 de abril.

José Luis Candallo, secretario general de Soluciones para Venezuela (SpV) en Sucre, dijo que a la acción se sumarán otras organizaciones de Paria y de la entidad.

Dijo que la acción la llevan a cabo aún siendo opositores al actual gobierno, al igual que se sumaron a las voces que reclamaron soberanía nacional sobre el Esequibo. “Nos unimos en la lucha que es Venezuela”. Rechazó que hoy día el país tenga una soberanía tutelada.

Sanciones

Señaló que un levantamiento de las sanciones implicará necesariamente un avance económico para al país, e insistió en que los une al gobierno la Constitución y el país. “El amor por la Patria que nos vio nacer, las ganas de luchar para que este país se desarrolle y funcione desde las instituciones. Debe haber un cese de las sanciones para que la economía del país pueda fluir”.

Precisó, con respecto a la peregrinación, que se hizo una reunión en Cumaná con la gobernadora y se conformó una comisión, que abrió, además, la posibilidad de debatir sobre los problemas de la entidad.

Agregó que hay una agenda en todo el estado que incluye asambleas, encuentros con los medios, para llevar el mensaje sobre la peregrinación.

Candallo ratificó que por encima de cualquier ideología está la soberanía del país, que fue arrebatada y que hoy exigen que se restituya.

Reclamo

Por su parte, Luis Guevara, secretario de Acción Democrática (AD) en la seccional Carúpano-Paria, indicó que la situación económica está crítica. “No hay empleo, la producción está por el piso”.

De allí que el dirigente considera que se necesitan los recursos por el levantamiento de las sanciones para poner a producir al país y señaló que los une al gobierno la posibilidad de ver surgir a Venezuela.

“Tenemos 27 años contra el gobierno, pero también son 27 años de peleas, de luchas continuas y queremos un cese a esa violencia, a toda esa problemática que existe entre los venezolanos y hacemos un llamado para que eso se acabe”.

Cree que la lucha debe centrarse en el reclamo social y la búsqueda de bienestar de la gente, “nosotros estamos luchando y si tenemos que sentarnos con quienes tengamos que sentarnos, lo hacemos, pero es por un bien común, por nuestro pueblo, por nuestra gente, para que salga adelante”.

Sucre/ Yumelys Díaz