Precipitaciones en el municipio Bermúdez se prolongarán durante la semana

Las lluvias que se iniciaron desde el domingo en el municipio Bermúdez del estado Sucre se extenderán, de acuerdo al reporte del coordinador de Protección Civil (PC) estadal, Carlos Velásquez, quien explicó que está activa la Zona de Convergencia Intertropical al sur del país.

A esto se suman divergencias de los vientos de altura y de los vientos Alisios del noreste, reforzados por zonas de alta presión atmosférica en el océano Atlántico, lo que originan abundante nubosidad, productora de precipitaciones de intensidad variable, en la zona norte costera del territorio venezolano.

Alerta

Velásquez dijo que están en alerta como órgano de seguridad ciudadana, ante el posible aumento de la intensidad de las lluvias. “La idea es atender cualquier situación que se pudiera presentar en el territorio de Bermúdez”.

Aclaró que el periodo lluvioso aún se encuentra a mes y medio, por lo que siguen de cerca el fenómeno que está ocurriendo.

Las lluvias pueden prolongarse hasta el martes, debido a la divergencia del viento en altura, que generan la nubosidad y las precipitaciones, debido al ascenso del aire. “Si eso desaparece hoy, los vientos Alisios arrastran toda la humedad a otro lado”.

Sucre / Yumelys Díaz