Portero anzoatiguense José Febres se une a Trujillanos FC en la Liga FUTVE

Trujillanos FC, club histórico que volvió para este año a la Primera División del fútbol venezolano tras quedar campeón en la Liga FUTVE 2 2025, anunció la contratación del portero anzoatiguense José Febres.

El barcelonés fue el titular indiscutible en los últimos dos años de Dynamo Puerto FC, equipo que hace vida en la segunda categoría del balompié nacional, y allí realizó grandes actuaciones que le permiten ahora dar el salto al conjunto aurimarrón.

Febres se formó en las divisiones inferiores del club búfalo y estuvo seis años en la institución. Sus atajadas fueron claves para que la oncena portocruzana llegara dos temporadas seguidas (2024 y 2025) a semifinales de la división de plata y ahora tiene el reto de ganarse un puesto en un equipo de la versión dorada.

Agradecimiento

A través de un video publicado en sus redes sociales varios días atrás Febres adelantó su salida de Dynamo. Allí habló sobre lo agradecido que está con la institución que lo vio crecer y que lo ayudó a convertirse en uno de los mejores arqueros de la Liga FUTVE 2.

Resaltó lo emocionante que era para escuchar a los niños de la academia búfala hablar de él como un referente y aseguró que será algo que extrañará, al igual que a sus compañeros y el resto del personal del equipo que hace vida en el estadio Francisco Massiani del parque Andrés Eloy Blanco de Puerto La Cruz.

Competencia

Al menos durante las dos primeras jornadas de Trujillanos FC en el Torneo Apertura de la Liga FUTVE, el portero titular alineado por el director técnico Oswaldo Chaurant fue el experimentado Luis Terán.

Dicho guardameta de 32 años tiene un amplio recorrido en el balompié nacional, por clubes como Metropolitanos FC, Zamora FC, Inter de Barinas, entre otros. En esos dos desafíos de este año ha permitido tres goles, pero registra hasta 14 atajadas, 10 de ellas en el empate 1-1 ante Carabobo FC por la fecha 2.

Con Terán el anzoatiguense Febres tiene una competencia dura en el arco aurimarrón y deberá hacer grandes esfuerzos para conseguir una oportunidad como miembro de la oncena abridora.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo