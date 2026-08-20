Porlamar transforma sus calles en un espacio de arte e identidad con el Festival Ciudad Mural

El alcalde Eneas González presentó la primera edición del Festival Ciudad Mural en Porlamar, una iniciativa que abordará la comunidad de El Poblado para rendir homenaje a la tradición Guaiquerí y a la Virgen del Valle Guaiquerí.

La autoridad municipal destacó, desde Porlamar, municipio Mariño, que el proyecto trasciende la creación de arte visual e integra un conjunto de actividades culturales, de concientización y formación orientadas a impulsar el desarrollo social del sector.

González explicó que en el proyecto participarán 12 artistas nacionales, internacionales, pero también de la región insular.

Esta intervención se ejecuta dentro del plan El Poblado Renace, un proyecto que abarca labores integrales de iluminación, mantenimiento de áreas públicas, recuperación de fachadas, asfaltado y optimización de servicios.

González explicó que la propuesta tiene como propósito fundamental reconocer el trabajo y la trayectoria de agrupaciones e iconos locales entre los que destacan Sol y Sereno y Fucho Suárez.

El coordinador del movimiento Ciudad Mural, Reinaldo Mijares, enfatizó que el trabajo artístico parte de la escucha activa para plasmar obras que reflejen a los habitantes de la zona. Para lograr este objetivo, la dinámica contempló encuentros preparatorios con historiadores y cronistas locales, garantizando que el proceso creativo de los muralistas se alimente de la memoria histórica del sector.

La propuesta conceptual abarca cuatro ejes temáticos centrados en la ancestralidad, el encuentro colonial, la contemporaneidad con la cotidianidad y el elemento devocional.

El director de Turismo de la alcaldía, Emmanuel Jiménez, indicó que este enfoque busca reflejar la evolución histórica del territorio, reafirmando los lazos culturales y la devoción hacia la patrona oriental en los espacios urbanos.

Las autoridades municipales reafirmaron la importancia de mantener una agenda comunitaria activa en el municipio Mariño.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero