Cumaná prepara festividades de la Virgen del Valle en homenaje a los afectados por los sismos

La Arquidiócesis de Cumaná, estado Sucre, presentó este martes 18 de agosto el cronograma de actividades preparado para las festividades de la Virgen del Valle, patrona de Oriente, que este año estarán dedicadas especialmente a acompañar a las familias afectadas por el doblete sísmico registrado en el país.

El párroco de la iglesia Virgen del Valle, Jonathan Daza, informó que las celebraciones tendrán como tema central “María como modelo de la solidaridad”, con el propósito de reconocer el apoyo brindado por los feligreses y motivar a la ciudadanía a continuar acompañando a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Las festividades comenzarán el próximo 21 de agosto con la bajada de la imagen de la Virgen, mientras que las novenas se realizarán desde el 29 de agosto hasta el 6 de septiembre.

Resto del cronograma

El 7 de septiembre se desarrollarán las salves en honor a la Patrona de Oriente, seguidas de una misa a las 11:00 pm y el tradicional canto de cumpleaños a la medianoche. Posteriormente se dará inicio a la vigilia y jornada de oración por las personas fallecidas durante los recientes acontecimientos sísmicos.

La Iglesia invitó a los devotos a participar llevando una vela como símbolo de esperanza.

Para el 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle, las actividades comenzarán a las 6:00 am con el Rosario de la Aurora, seguido de la eucaristía y el tradicional paseo al mar, que partirá desde el muelle de Naviarca hasta la comunidad de Caigüire.

Para las familias vulnerables

El diácono Rodolfo Muñoz, director de Pastoral Social de Cáritas Cumaná, explicó que las ofrendas recibidas durante las celebraciones, entre ellas alimentos no perecederos e insumos médicos, serán destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y a las 150 familias procedentes de La Guaira que actualmente se encuentran en el estado Sucre.

Asimismo, informó que las distintas parroquias de la arquidiócesis habilitarán puntos de acopio para recolectar donativos que posteriormente serán trasladados a La Guaira.

Muñoz invitó a los cumaneses a sumarse a las actividades y contribuir con las jornadas de recolección, destacando que las festividades buscan trascender la celebración religiosa para convertirse también en un espacio de acompañamiento y ayuda al prójimo.

Cumaná / Lino Castañeda