Cantaurenses elevan plegarias con motivo del 286 aniversario de la ciudad (+Fotos)

Una misa de acción de gracias en el Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria fue el punto de encuentro de decenas de chamariaperos con motivo del 286 aniversario de la fundación de Cantaura, capital del municipio Freites del estado Anzoátegui.

La homilía, presidida por el presbítero Adrián José Arriojas Chirgüita, fue oficiada la mañana de este jueves, 20 de agosto, y contó con la presencia de las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Gabriel Hernández, y también de numerosos feligreses que tradicionalmente elevan plegarias en esta fecha para pedir por el bienestar, la unión y la paz de la ciudad.

La homilía se celebró en el Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria

Cabe destacar que la fecha es muy significativa para los cantaurenses, pues el día de la fundación de la localidad, que inicialmente se llamó Chamariapa, en 1740, coincide con la proclamación de la Virgen de La Candelaria como Patrona espiritual del estado Anzoátegui y de la diócesis de Barcelona, por iniciativa de monseñor Constantino Maradei Donato, en el año 1990.

Día de júbilo laborable

Con motivo del aniversario, el alcalde Gabriel Hernández emitió el decreto DDA-006-2026, declarando este 20 de agosto como Día de Júbilo Laborable en todo el municipio Freites.

El decreto fue dado a conocer ayer en redes sociales por la alcaldía de Freites, destacando que "la decisión acompaña la celebración de esta fecha tan significativa para nuestro pueblo y reconoce el valor de su historia, sus costumbres y tradiciones, que forman parte de la identidad de nuestra gente".

Cantaura cumple 286 años de su fundación este 20 de agosto

Cantaura / Danela Luces