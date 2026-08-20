Denuncian que el sector 17 de Diciembre de Anaco "parece un cochinero"

Con temor a la lluvia viven los habitantes de la calle Bello Monte del sector 17 de Diciembre del municipio Anaco ,estado Anzoátegui, debido a que en varias ocasiones se ha desbordado el agua del embaulamiento que hay en la zona causando la pérdida de enseres y artefactos eléctricos.

Así lo reportaron los vecinos, quienes destacaron que el área se encuentra cubierta por la maleza y, según dijeron, han acudido a las autoridades pidiendo que el problema sea resuelto, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

"Aquí hemos perdido colchones y se me echó a perder un televisor, la plancha y varios artefactos eléctricos por este problema con las lluvias. He ido varias veces a hablar, inclusive el alcalde Jesús Ríos vino para acá, pero no hay solución de nada. Estamos cansados de vivir esta situación porque esto parece un cochinero", dijo Roberto Nuñez.

Maleza en la zona

Los residentes señalan que la gran cantidad de maleza y la corriente de agua que invade las calles causan contaminación y enfermedades.

Los residentes piden atención del gobierno municipal

Las quejas de la comunidad también incluyen la falta de alumbrado público, lo que fomenta la inseguridad en el sector.

Recorrido

Los afectados dijeron que han buscado la manera de visibilizar su situación y acudieron al equipo municipal del partido Voluntad Popular (VP), para denunciar las precarias condiciones que enfrentan.

En un recorrido por la zona estuvieron acompañados por la coordinadora política del partido naranja, Alicia Nieves, quien exhortó a las autoridades locales a resolver el problema antes de que las lluvias se tornen más intensas y causen mayores daños.

La dirigente partidista instó al jefe local a visitar el lugar y a escuchar a los vecinos para constatar sus necesidades y agilizar acciones urgentes en materia de saneamiento ambiental y colocación de alumbrado.

Anaco / Danela Luces