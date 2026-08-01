Ponen en servicio jardín público a la altura de la avenida Rómulo Gallegos de Carúpano

Equipos de la División de Plazas, Parques, Playas y Jardines del Instituto Municipal de Servicios de Bermúdez (Iamserp), en el estado Sucre, rehabilitaron una zona de la cinta costera, a la altura de Tío Pedro, en la avenida Perimetral Rómulo Gallegos de Carúpano, que cuenta ahora con un jardín y un espacio de esparcimiento para quienes quieran pasar un rato diferente.

La acción se realizó con plantas del vivero interinstitucional Pedrito Salazar, lo que permitió la siembra de 277 plantas: 115 garbancillos, 70 cerecillas, 80 zapatos blancos, dos crotos amarillos y 10 campanillas.

Félix Rodríguez, presidente del Iamserp y Marvin Rivera, jefe de la división, dijeron que la intención es avanzar hacia un municipio verde.

Agradecieron al concejal Alexis Millán, quien hizo aportes materiales para lograr rehabilitar el espacio, que ahora podrá ser usado, sobre todo por niños y adultos mayores para pasar un rato diferente con el mar de marco.

Sucre/ Corresponsalía