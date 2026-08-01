Profesor de la Upt Paria en Arismendi perdió la vida en accidente vial en el sector Las Vegas

Un aparatoso accidente cobró la vida de un profesor de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, núcleo Arismendi, en el estado Sucre, en la noche de este viernes.

El fallecido fue identificado como Juan Rafael Sánchez Carreño, de 38 años, quien según versiones del hecho, regresaba de un festejo, cuando perdió el control de la moto que conducía e impactó contra un poste.

El impacto fue tan fuerte que el joven docente murió en el sitio, específicamente en la vía principal de Las Vegas, frente a la fábrica de hielos Caribe, en Río Caribe.

El hombre conducía una moto modelo TX 200 marca Empire Keeway, que fue retirada del sitio por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y se encargaron del traslado del cadáver a la morgue del hospital de Carúpano.

El joven era muy apreciado, tanto en su sector de residencia, como en la comunidad universitaria de la zona.

Sucre/ Yumelys Díaz