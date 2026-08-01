Reportan al menos 11 heridos tras atentado en Cúcuta

Unos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas este sábado tras la explosión de un vehículo bomba en las cercanías del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó el atentado, perpetrado en horas de la madrugada, a EFE.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio Tasajero, cerca de viviendas y establecimientos comerciales, los cuales sufrieron daños materiales tras el estallido.

Después de la explosión, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el sector. Una de las personas heridas es una mujer que vendía café en un puesto informal de las adyacencias.

Cambio presidencial

El atentado se produce a una semana de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Por medio de sus redes sociales, el mandatario condenó la situación.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", expresó De la Espriella en su cuenta de X.

Cúcuta / Redacción web