Un fallecido, un puente colapsado e incontables pérdidas materiales tras lluvias en Yaracuy

Fuertes y constantes precipitaciones registradas entre el 30 y la madrugada de este 31 de julio en el estado Yaracuy provocaron importantes anegaciones y el desbordamiento de cauces como el río Yumarito en el municipio Manuel Monge, además de afectaciones en las jurisdicciones de Bolívar y Sucre.

El agua arrasó con todo a su paso y dejó a las comunidades con cuantiosas pérdidas materiales, un puente colapsado y una víctima fatal.

Mujer muere electrocutada al intentar proteger sus bienes

En Yumare, Eloína Hernández, de 49 años, perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al intentar desenchufar la nevera de su hogar, ubicado en la comuna Sueños de Chávez. De acuerdo con la minuta policial, el río Yumare se desbordó e inundó la vivienda; en su intento por proteger sus bienes, la mujer falleció por una descarga a las 3:00 de la madrugada.

Este municipio ha concentrado los mayores daños, incluyendo la afectación al sector ganadero. En un material audiovisual compartido con El Pitazo por habitantes de la zona se observa a una res siendo arrastrada por la corriente, y se reportaron más muertes de animales en la finca Las Nieves.

Mientras tanto, las calles anegadas con niveles de agua de hasta un metro de altura dificultaron el tránsito en el centro de Yumare, donde algunos ciudadanos optaron por movilizarse a caballo y otros en vehículos de alto porte para sortear la situación.

En el municipio Bolívar, los habitantes también registraron graves pérdidas materiales a consecuencia del desbordamiento.

La emergencia ha impedido que Milena Aguilar celebre el cumpleaños de su hija, ya que la casa de su finca, ubicada en Quebrada Seca, quedó completamente inundada. Ella estima la pérdida total de los enseres dentro del inmueble, aunque los vecinos le han advertido que no intente trasladarse a la zona debido a que la vía no se encuentra apta para transitar.

Colapso del puente en el sector La Galletera

Por otra parte, la autopista Cimarrón Andresote fue cerrada este 31 de julio en sentido Barquisimeto – San Felipe tras el colapso del puente ubicado en el sector La Galletera, perteneciente al municipio Sucre. Las tres pilas centrales de la estructura sufrieron daños severos por corte a raíz de las precipitaciones caídas durante las últimas horas.

De acuerdo con un reporte del medio local Yaracuy al Día, la estructura del puente ya había sido evaluada tras los terremotos del 24 de junio, pero no se descarta que las réplicas y las lluvias constantes aceleraran el deterioro de las bases del puente.

Como medida de contingencia ante la interrupción del paso, las autoridades habilitaron un canal de contraflujo por la pista norte de la autopista exclusivamente para vehículos de carga pesada, mientras que los automóviles livianos están siendo desviados hacia la carretera Panamericana.

Hasta el momento, los organismos oficiales no han emitido un balance consolidado que detalle la magnitud total de los daños en el estado.

San Felipe / El Pitazo