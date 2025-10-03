Polideportivo La Caraqueña alberga la II edición de la Liga Oriental de Baloncesto

La segunda edición de la Liga Oriental de Baloncesto (LOB) se inició esta semana en el Polideportivo La Caraqueña de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, con dos eencuentros que deleitaron a los aficionados del deporte de los gigantes.

De acuerdo con una nota de prensa, en el primer juego al actual campeón Cortijo BBC reató al debutante Team 23 de Enero. La victoria se la llevó el segundo equipo, dirigido por Leonardo Colmenares, con marcador de 78-75.

Por los ganadores destacaron Raymond Roca, con 20 puntos, y Michael Rudas que contribuyó con 12 unidades.

Por Cortijo BBC, Melvin Zambrano lideró la ofensiva con 14 cómputos, seguido por Emilio Cappare, actual campeón de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) con Gaiteros del Zulia, quien sumó 10 tantos.

La Caraqueña celebró en casa

A segunda hora, el equipo local La Caraqueña se llevó el triunfo por 77-73 frente a BirraSport.

El protagonista de este tope fue Luis “Tapipa” Duarte, actual Jugador Más Valioso (JMV) de la SPB, quien produjo 21 dianas.

“Bastante contento con el nivel del torneo. Tenemos un grupo bueno. Este certamen representa una gran oportunidad para esos jóvenes que buscan mostrarse. Mi misión es siempre dar lo mejor de mí, para seguir ganando. El trabajo vence el talento y bueno, aquí estamos dando lo mejor de nosotros para que ellos (niños) también agarren ejemplo de nosotros para seguir avanzando y jugando”, declaró Duarte tras el compromiso.

Otros basqueteros que sobresalieron por La Caraqueña fueron César García y Humberto Bompart, con 14 y 10 puntos, respectivamente.

Por BirraSport, los más destacados fueron Pedro Rondón (14 cómputos) y Jesús Rodríguez (10).

Puerto La Cruz / Redacción Web