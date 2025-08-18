Policía de Venezuela detiene a un hombre por trata de personas hacia Trinidad y Tobago

Un hombre de 53 años fue detenido por funcionarios policiales en el estado Monagas (este) por el presunto delito de trata de personas hacia Trinidad y Tobago, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

"La detención se realizó en el marco de una investigación exhaustiva que reveló la participación activa del detenido en los delitos de facilitación, transporte y traslado de víctimas con fines de explotación sexual", explicó Rico en una publicación en Instagram.

El funcionario indicó que la función del hombre detenido era trasladar a las víctimas dentro del territorio venezolano y facilitar su viaje hacia Trinidad y Tobago, donde, sostuvo, "eran explotadas sexualmente".

Lugar de la captura

Rico dijo que el hombre fue detenido en un sector del municipio Maturín, capital de Monagas, donde también se incautó un vehículo, un motor fuera de borda y un teléfono móvil.

En julio pasado, ocho mujeres venezolanas, incluidas dos menores, fueron rescatadas en Trinidad y Tobago en un caso que se investiga como trata de personas, según informó entonces la Policía del país caribeño.

Según el comunicado de la Policía de Trinidad y Tobago, el rescate se produjo en una vivienda en el marco de un operativo de inteligencia realizado en la División Central, que se saldó además con la detención de tres hombres trinitenses.

La Policía, que incautó además una pistola en el lugar, notificó a la Sección de Control de Inmigración y a la Unidad Contra la Trata de Personas.

Caracas / EFE