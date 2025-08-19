Policía de Venezuela detiene a siete personas dedicadas a vulnerar sistemas de seguridad

La Policía de Venezuela detuvo a siete personas dedicadas a vulnerar sistemas de seguridad de entidades financieras y robar dinero que transferían a cuentas bancarias, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico.

En Instagram, el jefe policial indicó que los detenidos tienen entre 23 y 47 años y conformaban la organización delictiva 'The Silent Wire'.

Asimismo, precisó que fueron detenidos en "distintos puntos" de la ciudad de Caracas y el estado Sucre (noreste) e informó que las autoridades buscan a dos personas más.

Más arrestados

Otro sujeto fue detenido por delitos informáticos en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), comunicó Rico el pasado domingo.

El funcionario señaló que el arrestado se dedicaba a hacer estafas bancarias bajo la modalidad de 'phishing' (ciberestafas) y trasfería dinero robado a cuentas de "manera aleatoria".

"Una vez realizada la transferencia, se comunicaba telefónicamente con los titulares de esas cuentas, haciéndose pasar por un cliente o un representante bancario, y solicitaba el reintegro del dinero, alegando haberlo transferido por error, logrando timar a estas personas, quienes le hacían el reintegro, obteniendo así un lucro económico de manera ilícita y evadiendo el rastreo de los fondos originales", explicó el jefe policial.

Cantidad

La Policía de Venezuela detuvo a 8.254 personas en los primeros seis meses de 2025 por estar presuntamente involucradas en varios delitos, informó el director del CICPC en julio.

Asimismo indicó que además se incautaron 3.516 municiones, 513 armas de fuego y 2.051 teléfonos.

Caracas / EFE