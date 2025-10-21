Pobladores de Mundo Nuevo: inundaciones causaron daños en sembradíos (+Video)

Luego de lluvias que causaron el desbordamiento del río Amana la madrugada del 20 de octubre de 2025, pobladores de Mundo Nuevo, en el municipio Freites del estado Anzoátegui, reportaron que la crecida del afluente arrastró animales, árboles y sembradíos.

Según informaron los afectados, hasta los momentos no hay damnificados, pero sí hubo daños a nivel de las vías y no hay paso para el pueblo por el lado de Anzoátegui.

"Desde Monagas se puede pasar porque despejaron la carretera, pero por Anzoátegui no es posible", dijo un vecino.

Cantaura / Redacción Web