Plataforma Unitaria se reunió con partidos y sindicatos para acordar plan de trabajo en Anzoátegui

La directiva de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), seccional Anzoátegui, se reunió con representantes de los diferentes partidos opositores con el propósito de analizar la actual coyuntura política del país y acordar un plan de acción para los próximos días.

En el encuentro estuvieron presentes tanto dirigentes de organizaciones que integran la coalición como Primero Justicia, Voluntad Popular, Convergencia, Copei Odca y La Causa R, entre otros, como algunas toldas y movimientos aliados como Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo.

La información fue suministrada por el actual vocero principal de la PUD-Anzoátegui, Manuel Rocca, quien destacó que en la reunión también participaron sindicatos que hacen vida en la entidad, entre esos, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), el Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud).

"Tras una intensa sesión de análisis sobre la coyuntura política nacional y regional, las fuerzas democráticas de Anzoátegui concertaron un plan de trabajo institucional, a través de la implementación de una agenda permanente y consensuada con objetivos claros en materia organizativa, electoral y de activismo. Este plan prioriza la articulación de esfuerzos para respaldar las exigencias políticas, sociales, laborales y económicas del pueblo venezolano", explicó.

Además, acordaron la constitución de nueve comisiones permanentes de trabajo para garantizar la efectividad de las acciones: estrategia, organización, activismo, medios, solidaridad, asuntos sociales, acuerdos y gobernabilidad, seguimiento y control, y participación.

"La Plataforma Unitaria Democrática de Anzoátegui consolida la unidad superior con factores políticos y el sector sindical. Tenemos un compromiso con Venezuela", concluyó Rocca.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez