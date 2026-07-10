Nueva Esparta recibe a 495 ciudadanos tras contingencia sísmica

Un total de 495 ciudadanos afectados por el doble sismo en el centro del país han llegado al territorio de Nueva Esparta. La gobernadora Marisel Velásquez comunicó el arribo de estas personas a la entidad, detallando que el ingreso se realiza con el debido acompañamiento institucional en los puntos de acceso como el terminal de ferris de Punta de Piedras.

Las autoridades locales mantienen un despliegue preventivo que involucra a diversos organismos de seguridad y de atención ciudadana. En el lugar operan funcionarios de migración y del SAIME junto al CICPC para garantizar un proceso ordenado. Este esfuerzo coordinado busca dar una bienvenida estructurada y segura a cada uno de los recién llegados.

El destino de los ciudadanos recibidos, muchos de ellos oriundos de Margarita, no son centros de acopio, sino los hogares de sus propios parientes en los once municipios de la entidad. Según la mandataria insular este proceso de reunificación familiar se está desarrollando sin ningún tipo de novedad negativa. La intención es que las familias se sientan protegidas y estables al ingresar a las viviendas de sus seres queridos.

La asistencia también incluye componentes de atención médica directa mediante unidades móviles especializadas que ya recorren las zonas de alojamiento. Actualmente, la Ruta de la Salud se encuentra desplegada en la península de Macanao prestando asistencia a 43 familias que se acaban de reencontrar con sus parientes. El objetivo es verificar las condiciones de bienestar de todas las personas que se instalan en la entidad.

El estado no solo ha actuado como receptor, sino que también ha canalizado ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas de la masa continental. Un cargamento de 435 toneladas de insumos diversos fue enviado desde la isla para socorrer de forma directa a la población del estado La Guaira.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero