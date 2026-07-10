Sismo de magnitud 3,9 se registra en el norte de Venezuela sin reporte de daños iniciales

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni víctimas. El evento motivó la evacuación preventiva de diversos edificios.

A través de sus cuentas en la redes sociales, la institución detalló que el movimiento telúrico ocurrió a las 10:53 AM, con una profundidad de 5,5 kilómetros y un epicentro ubicado a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.

Se reportó el desalojo de edificios comerciales en Caracas tras el sismo y se documentaron evacuaciones en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela y Chacao.

En declaraciones a EFE, Génesis Palma, trabajadora de una torre financiera en Altamira, relató que durante la evacuación del edificio los presentes percibieron un segundo movimiento, el cual no cuenta con reporte oficial de las autoridades hasta la fecha.

Palma explicó que el personal se dirigió a la plaza Altamira debido a las condiciones estructurales de su lugar de trabajo y de las edificaciones adyacentes, las cuales mantienen daños superficiales desde los sismos de hace 16 días. Tras este reciente evento, los trabajadores optaron por retirarse a sus residencias.

Finalmente, de acuerdo con el balance oficial emitido este jueves por las autoridades, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio registran un total de 3.889 personas fallecidas y 16.740 heridos.

Caracas / Redacción Web