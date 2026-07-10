El estadio del sector La Cruz, en Santa Ana, es "una selva en miniatura"

Habitantes del municipio Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, describen el estadio del sector La Cruz como "una selva en miniatura" debido a la gran cantidad de maleza que hay en ese recinto deportivo que está ubicado en la calle Principal.

El estadio está rodeado por los sectores Macondo, Caracol, Las Flores I y Francisco De Miranda; sus habitantes estiman que en la zona habitan al menos mil familias y son muchos los niños y adolescentes que intentan hacer uso de las instalaciones para recrearse, pero les resulta imposible por las condiciones de abandono.

"A los muchachos les gusta mucho ir a jugar fútbol y más en estos días porque tienen la 'fiebre' del mundial, pero es imposible que jueguen allí. No van a ver el balón en medio de tanto monte y lo que pueden encontrar es una cascabel", dijo uno de los vecinos, quien prefirió omitir su nombre.

Según relataron los residentes, en reiteradas oportunidades han hecho llamados al gobierno municipal para que realice una jornada de limpieza, pero sus peticiones no son escuchadas.

"Siempre es una lucha para que limpien el estadio y las veces que se ha hecho ha sido por iniciativa de nosotros mismos: los jóvenes, los padres y la comunidad en general porque no podemos esperar nada de la alcaldía. Esa gente nunca resuelve nada", comentó un joven que habita en esa zona.

Santa Ana / Danela Luces