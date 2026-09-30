Plantean propuestas para proyectar a Margarita en materia de finanzas digitales

La transformación económica de la isla de Margarita hacia el sector de los activos virtuales requiere la ejecución de diversas estrategias orientadas al desarrollo normativo, tecnológico y comercial de la región insular, una ruta donde el fortalecimiento de las condiciones jurídicas y operativas buscan dinamizar la economía local y posicionar al territorio como un destino atractivo para el comercio internacional.

Así lo planteó el abogado especializado en regulación bancaria y activos digitales Jerjes Dorta Martínez, quien desde Porlamar, municipio Mariño, agregó que la primera exigencia es un marco normativo transparente y esquemas tributarios preferenciales.

"Estas medidas brindarán certeza jurídica a inversionistas y proveedores de servicios bajo estándares comparables a los de países como Malta, Emiratos Árabes Unidos o Singapur".

Asimismo, Dorta señala la necesidad de adecuar la infraestructura tecnológica e integrar la cadena comercial insular a las exigencias operativas globales.

"Esta adaptación contempla la instalación masiva de pasarelas de pago y puntos de venta especializados en la red hotelera, gastronómica y de servicios, además del despliegue de cajeros cripto y la mejora de la conectividad digital para facilitar la conversión inmediata a monedas estables", acotó.

En ese sentido, el especialista advirtió que la adopción sostenible de este modelo depende de la educación financiera y del cumplimiento de protocolos internacionales dentro del tejido empresarial.

"Resulta fundamental capacitar a directivos y personal comercial en el manejo seguro de billeteras digitales, ciberseguridad y en la aplicación de normas de prevención de legitimación de capitales alineadas con los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional".

Dorta concluyó que la consolidación de esta iniciativa requiere estructurar alianzas entre el sector público, la banca tradicional y la empresa privada para promover a Margarita como zona franca digital.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero