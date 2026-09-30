Colegio de Profesores de Carúpano cree que debe llamarse a la huelga general en el sector educación

Docentes afiliados al Colegio de Profesores (CPV) en Carúpano-Paria, en el estado Sucre, propusieron este miércoles una huelga general en el Magisterio, ante la crisis que vive el sector y la inacción del gobierno para dar respuesta a las demandas del gremio.

Mario Bellorín, presidente de la seccional del CPV, leyó un comunicado en el cual destacan el incumplimiento del gobierno en materia jurídica en lo referente al salario, la seguridad social del gremio y una larga lista de beneficios y conquistas laborales que se han ido diluyendo en el tiempo.

Al analizar la situación general del sector educación, al inicio del año escolar 2026-2027, dijo que el gobierno no ha respetado el marco jurídico que protege a los trabajadores y ha violentado el principio de la asociación gremial y la negociación laboral.

Puso como ejemplo que se obligó a los trabajadores a interrumpir sus vacaciones, desconociendo artículos constitucionales.

Más detalles

Sobre el tema salarial y las prestaciones sociales de los docentes, recordó que se mantienen en lucha desde 2022, pues los trabajadores de la educación no han recibido incremento salarial, se les redujo la remuneración y se violó el principio de progresividad.

“El salario actual, con incidencias, es de 130 bolívares, mientras que las bonificaciones no son consideradas salario. Existe acumulación de deudas desde 2020 y diferencias por supresión de primas laborales”

Otro aspecto que tocó el sindicalista fue el deterioro de la seguridad social y condiciones de trabajo, tal es el caso de los servicios de salud del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) y la desaparición de los seguros y créditos, que ya no existen para los trabajadores de la enseñanza.

En el caso de la unidad del Ipasme de Carúpano, denunció que está a la deriva debido a disputas entre ministros.

Condiciones

Agregó que las condiciones de trabajo son incongruentes, por falta de servicios básicos y tecnología, mientras que las exigencias de diálogo a través de protestas pacíficas han sido ignoradas.

“Hemos exigido diálogo para alcanzar respuesta a nuestros planteamientos a través de protestas cívicas pacíficas, como lo señala la norma, pero solo hemos logrado el silencio de quienes en el pasado y por interinato tutelado han asumido la gobernanza territorial”, dijo Bellorín en su comunicado.

Reconoció que se hacen esfuerzos para que las federaciones nacionales concreten los pasos para la huelga general, porque se han cumplido todos los plazos ante la Inspectoría del Trabajo para la convocatoria a esa medida.

“Se espera el apoyo de las federaciones y gremios para la huelga general, mientras se ha presionado a los líderes federativos para que tomen acciones”, dijo.

Bellorín, aprovechó para invitar al foro “La educación en el siglo 21”, con ponencias de los especialistas Jesús Alberto Castillo y Nelson Morán, que se realizará este jueves 1 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana en la sede del CPV.

Sucre / Yumelys Díaz