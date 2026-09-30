Pacientes de Anaco piden al Ivss dotación urgente de nuevos equipos de diálisis

La Unidad de Hemodiálisis que funciona en la clínica municipal Dr. Narciso Velásquez de Anaco activó un plan de contingencia para atender a los pacientes renales debido a una avería técnica en una de las máquinas, lo que redujo a seis el número de equipos operativos en ese recinto que opera bajo la supervisión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

La eventualidad, que fue notificada este martes, 29 de septiembre, contempla que cada paciente esté dos horas y media en terapia de diálisis y elaborar un reordenamiento de los turnos, a fin de que todos puedan recibir el tratamiento.

Sin embargo, la novedad ha causado mucha preocupación entre los pacientes y sus familiares que acuden a la Unidad de Hemodiálisis Lervis José Hernández tres veces por semana, debido a que según indicaciones médicas, deben recibir al menos tres horas y media de diálisis en cada sesión, por lo que hacen un llamado humanitario a las autoridades del IVSS para que se realice la dotación de nuevos equipos.

"Hacemos un llamado a las autoridades del Seguro Social para que nos ayuden. Esto es una prioridad y es urgente que traigan máquinas nuevas. El personal médico y de enfermería hace lo humanamente posible por ofrecer buena atención a los pacientes, pero esta situación escapa de sus manos. Pedimos que se pongan la mano en el corazón y escuchen nuestra petición", dijo Iris Azócar, quien acompaña a su esposo durante el tratamiento.

Equipos obsoletos

En el recinto de salud son atendidas aproximadamente 40 personas que residen en Anaco y Cantaura, en la zona centro del estado Anzoátegui, y que deberían recibir sesiones terapia de diálisis durante al menos tres horas y media, con una frecuencia de tres veces por semana, pero esta indicación médica no se podrá cumplir debido a las limitaciones en la disponibilidad de equipos.

Cabe resaltar que el pasado 17 de septiembre, pacientes y familiares realizaron una protesta pacífica para exigir mejores condiciones en la Unidad de Hemodiálisis y entre las demandas destacaron la sustitución de los equipos por máquinas nuevas y modernas.

Enfatizaron que de los 12 equipos que inicialmente funcionaban en el centro de salud, sólo siete estaban operativos en ese momento "y son obsoletos", por lo que solicitaron máquinas modernas para una depuración de toxinas más eficiente y mejor protección cardiovascular durante las sesiones.

Compromiso institucional

El comunicado emitido por la clínica municipal en el que notificaron la avería técnica de una máquina también reitera que el "personal médico, asistencial y técnico está trabajando a su máxima capacidad para solucionar esta eventualidad en el menor tiempo posible y asegurar la continuidad asistencial de todos".

Anaco / Danela Luces