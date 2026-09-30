Ccpeanz entregó reconocimientos a sus agremiados

El Colegio de Contadores Públicos del estado Anzoátegui (Ccpeanz) otorgó reconocimientos a un grupo de agremiados con una dilatada trayectoria en la entidad, durante un acto realizado en Barcelona, el cual contó con la presencia de la junta directiva, presidida por Balmore Rosales.

Durante la ceremonia realizada en el marco del 53 aniversario de ese gremio fue entregada la orden José Antonio Anzoátegui, en su única clase, a profesionales destacados a nivel gerencial, ético y agroindustrial y además se otorgaron diplomas para reconocer méritos académicos, deportivos y años de colegiatura.

Los contadores públicos que recibieron la orden José Antonio Anzoátegui fueron: Raúl Ortiz Vargas, Alfredo Manuel Pérez, Oneyda Marcano, Glen José Rivas, José Jesús Velásquez, Gisela Guerra, Mary Dideco, José Garrido, Omar Robles, María Calderón y Alejandra Girardi.

"Recibir este reconocimiento es un inmenso honor. Nuestro compromiso es seguir avanzando y trabajando para dinamizar el aparato productivo y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades", expresó Ortiz, quien es director general de Pajaritos Holding Group y es dirigente caficultor del estado Anzoátegui.

Anaco / Danela Luces