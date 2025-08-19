Plan Vacacional Comunitario inició en el Complejo Educativo Pedro José Salazar de Carúpano

El Complejo Educativo Pedro José Salazar de Carúpano, en el estado Sucre, inició este lunes el Plan Vacacional Comunitario, como parte del programa “Aulas Abiertas”, del Ministerio de Educación.

Odalis Lezama, directora de la institución, precisó que en el plan participan unos 52 niños de la comunidad de Plaza Suniaga.

El plan, que durará cuatro días, incluye la proyección de películas, recorridos por zonas turísticas como el parque Rafael Montaño, la zona histórica de Carúpano y un paseo al río Chuare en Macarapana.

Gustavo Mata, coordinador del Instituto de Deporte y Recreación de Bermúdez, señaló que el plan cuenta con la participación de la Oficina Municipal Antidrogas y Protección Civil, que rotará por diferentes comunidades, para atender a la mayor cantidad de niños.

Este lunes, aparte de la película, los niños contaron con recreadores, con los cuales practicaron juegos tradicionales, entre otras actividades recreativas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano