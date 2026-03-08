Plan Techo Comunal rehabilita espacios públicos en Bermúdez, Andrés Eloy Blanco y Mejía

El Plan Techo Comunal desplegó sus equipos por varios municipios del estado Sucre, con la reparación de azoteas en instituciones públicas.

En el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Casanay, en el municipio Andrés Eloy Blanco, iniciaron labores de impermeabilización de la estructura, que presta asistencia a unas 11 mil 500 familias.

Los trabajos consisten en la remoción del manto asfáltico deteriorado, entre otras labores con la participación de personal obrero del gobierno municipal. La intervención garantiza un centro dispensador de salud en óptimas condiciones y con mayor seguridad para la prestación de tan vital servicio, como es la salud.

En San Antonio del Golfo, municipio Mejía, las labores son en el módulo de Jueces de Paz de la localidad. La intención es dignificar espacios para el ejercicio de las funciones de servidores. Los trabajos se ejecutan en un módulo en la Base de Misiones Robert Ramírez.

Insumos

En Bermúdez, el programa, que llevan a cabo los ministerios de Obras Públicas e Hidrocarburos, entregó materiales al gobierno municipal de Carúpano para iniciar Plan Techo Comunal en unidad de educación especial. Se trata de la Unidad Educativa Especial Libertador, con un gran impacto social, ya que ofrecerá bienestar a niños y jóvenes con condiciones especiales.

Se entregaron materiales e insumos para la impermeabilización del techo, unos 850 metros, de esa institución educativa.

Sucre / Corresponsalía