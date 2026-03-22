Plan techo Comunal realizó reparaciones de estructuras en varios municipios del estado Sucre

Equipos de los ministerios de Obras Públicas e Hidrocarburos, varias alcaldías y la gobernación del estado Sucre, se mantienen desplegados con la ejecución del Plan Techo Comunal en urbanizaciones, centros educativos e instituciones de salud.

En esta ocasión realizaron trabajos de impermeabilización en el urbanismo Bebedero IV, en el eje territorial de la Comuna Socioproductiva Bebedero Potencia, en Cumaná.

Hasta estos momentos, se han abordado los edificios 9 y 10, con el reemplazo e instalación de manto asfáltico y la intervención del bloque 8, de 12 edificios que conforman ese complejo habitacional.

Igualmente, en la Base de Misiones El Milagro de Chávez, en la recta San Agustín, vía Cumaná-Cumanacoa, se realizan labores de adecuación y embellecimiento de un espacio para el Juez de Paz de la comunidad.

Los trabajos se ejecutan con la intervención de la Comuna Agroecoturística y Minera Río Manzanares, equipos del MOP, la alcaldía del municipio Sucre y brigadas comunitarias, que llevan a cabo refacciones de paredes, mantenimiento de la cerca de alfajol e intervención del techo, además de pintura.

Labores similares se realizan en la Unidad Educativa Bolivariana María Magdalena Rodríguez, donde se están pintando diferentes módulos, como la biblioteca, aulas y en un salón de atención a niños especiales, entre otras áreas.

Unos 266 estudiantes, personal directivo, docente, administrativo y obrero se benefician con esos trabajos.

Apoyo

En Bermúdez, el MOP recibió un aporte de equipos del gobierno municipal de Carúpano para apoyar el plan Techo Comunal.

Entre los equipos e insumos se pueden mencionar carretillas, palas, cepillos y otros accesorios, para apoyar el programa de reparación.

Sucre / Corresponsalía