Pintora Gladys Villasmil expone “Reflejos del alma” en el Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano

Desde el miércoles, el Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, estado Sucre, abrió su sala multifuncional para la muestra de la pintora valenciana Gladys Villasmil, quien exhibe unas 20 pinturas con diversas temáticas. La exhibición se prolongará hasta mediados de septiembre.

Dámaso Benítez, coordinador de arte de la institución, precisó que la exposición “Reflejos del alma”, muestra el trabajo de Maldonado, quien además de docente de la escuela Tito Salas de Carúpano, cuenta con una amplia trayectoria artística. Benítez señaló que se trata de la tercera exposición individual de la artista.

Creción libre

La artista señaló que es una creadora libre y deja que el arte fluya en cada obra que inicia. “El arte no es solo pintar, se entiende hasta en cosas como criar a un hijo”. Cree que la creación está en cada una de las acciones del ser humano.

Villasmil recuerda que comenzó a pintar a los 13 años y nunca abandonó su pasión, al punto que llegó a tener unas 100 obras en el Arturo Michelena de Valencia, estado Carabobo.

En Carúpano, se sumó a la Tito Salas, donde aparte de pintar, conoció a artistas locales y desarrolló otras actividades como la cerámica y la escultura.

Sucre / Corresponsalía Carúpano