Piden reactivar módulo policial en Naricual

En el abandono. Así dicen los vecinos que se encuentra el módulo policial de la parroquia Naricual, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

Personas consultadas indicaron que el espacio, ubicado en plena vía principal, acumula más de 20 años fuera de servicio. Agregaron que en ese lapso se ha ido deteriorando notablemente la estructura, la cual además está rodeada de maleza.

"Ocasionalmente viene gente, supongo de la alcaldía, pero lo que hacen es tomar fotos y ya. No se ve intención de reacondicionar el módulo y reactivarlo, a pesar de que es el único que hay hacia esta zona", comentó el vecino José Mejías.

Preocupación

El morador agregó que le genera preocupación el nivel de desidia que presenta el módulo, sumado a que eso los deja en una posición vulnerable ante posibles hechos delictivos.

"De vez en cuando es que viene una patrulla de los cuadrantes de paz, pero creo que no es la solución", añadió el hombre, quien reside en el Casco Central de Naricual.

Otros vecinos recordaron que hace unos 10 años, aproximadamente, hubo intentos de poner en funcionamiento el módulo, pero presumen que ante la falta de condiciones los funcionarios policiales asignados decidieron marcharse.

"Gracias a Dios por aquí ahorita estamos tranquilos. Los que echaban broma se fueron del país hace años. Pero eso no quita la responsabilidad de tener ese espacio activo, porque además en la situación que se encuentra está propenso a que sea invadido", expresó Luisa Pereira.

Barcelona / Javier A. Guaipo