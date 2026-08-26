Embajada americana anuncia inversión de más de 200 mil dólares para renovación de centros de salud en Venezuela

La organización no gubernamental Project HOPE, en alianza con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, habría destinado una inversión superior a los 200.000 dólares para la remodelación y adecuación de diversos centros de salud en Venezuela. Ello de acuerdo a información de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Según la representación diplomática estadounidense, este miércoles 26 de agosto se realizó la entrega directa de equipos de atención primaria al personal médico y sanitario de la sede de emergencias del centro Salud Chacao.

El ente precisó que esta dotación tiene como objetivo ampliar la capacidad operativa e incrementar el volumen de atención a los pacientes que acuden a servicios médicos.

El comunicado reiteró que estas acciones forman parte del esquema de cooperación orientado a la recuperación económica de Venezuela, las cuales se ejecutan en el marco del plan de tres fases promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Caracas / Redacción web