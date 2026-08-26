Ediles y alcalde reconocieron los méritos de los bomberos de Bermúdez

Los Bomberos del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, celebraron este miércoles 26 de agosto su día nacional, con una sesión especial de la cámara municipal que reunió a la institucionalidad local y en la cual se reconocieron los méritos de estos servidores públicos.

Durante la actividad, el orador de orden fue el capitán (B) Miguel Cabeza, quien destacó la importancia de la función que cumplen los “hombres de azul”, pero además, instó a las nuevas generaciones a formarse y a profesionalizarse.

La sesión de los ediles también sirvió para que el alcalde entregara una ambulancia nueva y equipada para atender emergencias desde el cuerpo.

Reconocimiento

Julio Rodríguez, alcalde del municipio Bermúdez, reconoció la labor de los bomberos con la condecoración “Héroes y Heroínas de Carúpano”, con la cual distinguió a quienes atendieron la emergencia del doble terremoto del 24 de junio, y que hizo extensiva al personal de Protección Civil.

Rodríguez anunció que estos trabajadores también recibirán, con un recurso extra que entró a la alcaldía, un bono de 100 dólares, por la meritoria labor que cumplieron en la zona de desastre, específicamente en La Guaira.

En su intervención destacó los avances de los bomberos locales, que actualmente cuentan con una importante dotación de equipos y se han ido formando en importantes materias que les permiten atender de la mejor manera a la ciudadanía local.

Sucre / Yumelys Díaz