Piden que sea activado acuífero en sector Rómulo Betancourt de Santa Ana

Más de 200 familias que residen en el sector Rómulo Betancourt de Santa Ana, población ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui, se encuentran a la espera de la activación de un pozo de agua que fue perforado el año pasado.

Según datos aportados por vecinos, el acuífero, ubicado a unos 30 metros del Liceo Bolivariano Pedro Granado Pérez, fue perforado luego de que la comunidad votó por ese proyecto durante la primera consulta pública hecha en el municipio.

"El proyecto fue el ganador en esa consulta y el monto fue de 10 mil dólares. A principios de 2025 lo iniciaron, pero según dijeron en la alcaldía ahora faltan recursos para terminarlo", dijo un vecino, quien prefirió omitir su nombre.

Conexiones

Agregó que les informaron que faltan unas conexiones con el sistema de acueducto que abastece a la población para poder activarlo y surtir a los hogares de la zona.

"Lo que dicen es que la plata que envían por el Consejo Federal de Gobierno para los proyectos no alcanza, porque aunque se aprueban por 10 mil dólares, en realidad lo que llega es menos porque el precio del dólar del BCV cambia todos los días y mientras se cumple todo el proceso desde que se aprueba el presupuesto hasta que se hace efectivo, pasa tiempo y al final se reciben como 8 mil dólares", indicó.

De acuerdo con la información que les han dado voceros comunales, el dinero sólo alcanzó para la perforación, mientras que la alcaldía y la gobernación de Anzoátegui asumieron la adquisición del equipo eléctrico y su instalación.

Lo que se necesita

"Falta lo que corresponde al acueducto y, según está incluido en el presupuesto de este año de la alcaldía y nos piden paciencia, pero el detalle es que mientras tanto tenemos que seguir comprando agua y la situación económica es fuerte. El agua llega por aquí muy esporádicamente y hay que solucionar comprándola", expresó.

La comunidad pide celeridad para terminar el proyecto porque el precio del tambor de agua sigue subiendo y se les hace difícil cubrir ese gasto mensual.

Santa Ana / Danela Luces