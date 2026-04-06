Piden que se retomen gestiones para que E/S Quiroz, en Santa Ana, venda gasolina subsidiada

Habitantes del municipio Santa Ana, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui, exhortan a las autoridades del ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, así como a la gerencia de Mercadeo y Suministro de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), a retomar las gestiones para lograr que la estación de servicio (E/S) Quiroz vuelva a vender combustible subsidiado.

Así lo afirmó Javier Salgado, quien fungió como vocero de los usuarios afectados por la medida que entró en vigencia el 11/06/25, cuando la E/S Quiroz, que había funcionado bajo la modalidad integral (una parte del total de litros que recibía era subsidiado y el restante era para ser vendido a precio internacional) pasó a ser dolarizada.

"El año pasado iniciamos las gestiones de inmediato, pero todo se estancó. No recibimos más respuestas de las autoridades pertinentes. La población de Santa Ana vive una gran contradicción porque la comunidad padece por la falta de combustible subsidiado, a pesar de que la Refinería San Roque está operativa y queda muy cerca. Esa planta para el procesamiento de crudo parafínico y la producción de derivados en la región oriental debería garantizar la soberanía energética local", expresó Salgado.

Exhorto

El vocero también hizo extensivo el llamado a la autoridad única del combustible en el estado Anzoátegui, Luis Marcano, y destacó que el bajo ingreso de la mayoría de la población hace imposible el acceso masivo al combustible a precio internacional, motivo por el que se hace indispensable la recuperación del cupo de 120 litros de gasolina mensuales a cada usuario, a través del Sistema Patria.

Salgado, quien también se desempeña como juez de paz en Santa Ana, recordó que el año pasado iniciaron acciones para lograr el cambio de modalidad de la E/S, entre ellas, la convocatoria a varias asambleas de ciudadanos para tratar el tema, la recolección de firmas y el envío de cartas con la exposición de motivos a las autoridades nacionales y regionales que tienen competencia en el tema del combustible.

"En esa oportunidad se dieron varias reuniones a nivel regional, pero ahí quedó todo. Necesitamos que nos escuchen y atiendan nuestra petición. Además de los usuarios que tienen vehículos particulares, aquí en Santa Ana también hay productores agrícolas afectados porque el combustible es costoso y se les hace difícil mantener la maquinaria operativa en las labores del campo. Nuevamente exhortamos a las autoridades a escuchar nuestros argumentos y a reconsiderar esa medida", expresó.

Santa Ana / Danela Luces