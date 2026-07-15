Piden plan de bacheo para el Urbanismo La Candelaria en Cantaura

Las seis calles que conforman el Urbanismo La Candelaria, en Cantaura, municipio Freites del estado Anzoátegui, llevan al menos 16 años sin recibir ni una gota de asfalto y su deterioro es notorio.

Así lo manifestaron vecinos y conductores que frecuentan esa zona de la capital chamariapera, quienes destacaron que los gobiernos locales de turno no han ejecutado un plan dirigido a mejorar la vialidad.

"La Candelaria llegó a ser un punto de referencia porque tenía calles asfaltadas y todo se veía bonito, pero hace más de 15 años que no asfaltan por aquí porque ningún alcalde se ha ocupado de un plan de bacheo. Ahora lo que se ve es descuido y abandono", dijo un conductor, quien se identificó como Antonio Rojas.

Otro transeúnte que se refirió al problema fue Gilberto Gómez, quien acotó que las cuatro etapas de la urbanización tienen la misma imagen.

"No vas a encontrarte con algo diferente porque todas las calles están en mal estado y lo que queda son las piedras en el asfalto. Cuando voy en carro hacia esos lados me meto por el sector Libertador para esquivar los huecos", relató.

Los residentes exhortan al gobierno municipal a mejorar las condiciones en que se encuentran las calles a través de una jornada de rehabilitación del pavimento en todo el urbanismo.

Cantaura / Danela Luces