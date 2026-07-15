Alcalde de Bermúdez anunció que se modificará ordenanza de construcción para adaptarla a la realidad sísmica

El alcalde de Bermúdez, en el estado Sucre, Julio Rodríguez, anunció este martes, durante el inicio de las inspecciones técnicas a la infraestructura local, que se reformará la ordenanza que contempla lo relacionado con la construcción en ese municipio, a fin de reforzar los controles tras el doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio.

Rodríguez enfatizó que la intención es modificar la ordenanza de construcción para incluir estudios estructurales que se adapten a las normativas y a la nueva condición sísmica del estado Sucre, dada la cercanía de la falla de El Pilar.

“Vamos a anexar todo lo que corresponda a estudios estructurales, es decir, tenemos que adaptar nuestro municipio completamente a todas las normativas que correspondan a un espacio sísmico, a un área sísmica como lo como lo representa el estado Sucre”.

Durante el arranque de los recorridos por parte de la comisión municipal para la evaluación de infraestructuras, explicó que se trata de un grupo de profesionales de Carúpano, que tiene como objetivo principal inspeccionar edificaciones que puedan haber sufrido daños no certificados, así como verificar la funcionalidad de edificaciones actuales, según los permisos otorgados.

Comisión

La comisión multidisciplinaria está integrada por ingenieros municipales, la sala técnica de proyectos, el Colegio de Ingenieros y profesionales del área.

Según el gobernante local se busca la incorporación de más profesionales y el conocimiento de especialistas, incluyendo ingenieros, arquitectos, expertos estructurales y patólogos.

Rodríguez señaló que la comisión se encuentra comprometida para actuar con transparencia, publicando las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones sin ocultar fallas.

Recalcó la importancia de preservar la vida humana por encima de cualquier otro interés, ya sea en propiedades públicas o privadas.

“No podemos estar ocultando ninguna falla, ninguna situación de vulnerabilidad que exista porque se trata de la vida humana y eso nosotros tenemos que preservarla ante todas las cosas”.

Agregó que se busca que el Colegio de Ingenieros retome su papel en el aval de permisos y revisión de planos de proyectos en el municipio y advirtió que las construcciones no pueden iniciar sin los permisos adecuados y sin la verificación previa.

“Les doy una recomendación a los compañeros que se adelantan a construir para luego venir a pedir permiso, no nos va a importar tener que tumbar o quitar lo que tengamos que tumbar o quitar. Primero se piden los permisos, se verifica. Y luego que se dé la respuesta que se les va a dar, comienza la construcción”.

Inicio

Las inspecciones se iniciaron por el edificio Fundabermúdez, donde actuó el ingeniero Mario Lasaracina, quien es parte de la comisión.

Explicó que examinarán vigas, losa y columnas, para hacer cálculos estructurales y que el edificio fue construido bajo normas sísmicas.

Dijo que emitirán un informe para determinar si es habitable o no. “El punto es recolectar toda la información aquí y luego en oficina analizarla y dar conclusiones”.

Sucre / Yumelys Díaz