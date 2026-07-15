Inician capacitación para el personal de salud del hospital Razetti de Barcelona

Este martes 14 de julio se dio inicio formal al Programa de Abordaje Institucional: Humanización, Derechos Humanos y Mediación Sanitaria, una iniciativa dirigida al personal de salud del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

A través de la cuenta del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) en la red social Instagram se conoció que este ciclo de capacitación certificada tendrá una duración de entre 3 y 6 meses.

La publicación señala que su objetivo principal, es recordar que la práctica de la Medicina y el servicio hospitalario encuentran su verdadero valor en la vocación y en el trato profundamente humano hacia el paciente.

El inicio formal del programa contó con la participación de los facilitadores del abogado Rafael Acuña y la licenciada María Isabel González, representantes del Centro de Educación y Formación Académica (Cefae). Además, tuvo el acompañamiento de la Yajaira Venales, directora del nosocomio.

"A través de este esfuerzo conjunto, se busca que cada espacio de este centro de salud respire empatía, respeto a los derechos humanos y bienestar, bajo la firme premisa de que detrás de cada diagnóstico médico hay una historia, una familia y un ser humano que merece ser escuchado y atendido con humanismo", reza parte de la publicación.

Se conoció que con este tipo de programas, se cumple con los lineamientos emanados por parte de la Autoridad Única de Salud en la entidad, Roberto Rojas, para continuar avanzando hacia la consolidación de una gestión más sensible, profesional y cercana a las necesidades de la población.

Barcelona / Elisa Gómez