Joven de Anzoátegui conquista La Voz Kids España y pasa a semifinales

La joven venezolana Evolett Martínez, de 14 años y oriunda del estado Anzoátegui, logró clasificar a las semifinales de La Voz Kids España 2026 tras conquistar al público y a los coaches del programa con una destacada presentación del tema "Víveme", de Laura Pausini.

Actualmente residenciada en Madrid, la cantante obtuvo su pase directo a la siguiente fase gracias al voto de la audiencia, consolidándose como una de las 12 semifinalistas definitivas de esta edición del concurso.

Su actuación también provocó una emotiva reacción del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien la ha acompañado como coach durante la competencia. Tras escuchar su interpretación, el artista no ocultó su admiración y aseguró que Evolett ha sido "lo mejor que ha escuchado" en la presente temporada del programa.

Con su clasificación asegurada, Evolett Martínez continuará su camino en la competencia en busca de un lugar en la gran final de La Voz Kids España 2026, donde intentará seguir cautivando al público con su talento y su potente voz.

Puerto La Cruz / Redacción web