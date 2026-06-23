Petroleros llaman a trabajadores a continuar la lucha por un salario igual a la canasta básica

Desde los portones de la Refinería de Puerto La Cruz, dirigentes del sector petrolero instaron a la clase trabajadora del país a continuar la lucha y acciones de protesta hasta que se establezca en la nación un salario y una pensión igual al valor de la canasta básica alimentaria, la cual se ubica en más de $700, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, aseguró que en lo que va de año, nada más por lo derivado de la actividad petrolera, "han ingresado al país 6 mil millones de dólares", y a pesar de eso, no ha habido aumento de sueldo en el territorio nacional.

"Y si se le agregan los demás conceptos van 10 mil millones de dólares y hasta ahora los trabajadores petroleros, ni ningún trabajador en Venezuela han tenido un aumento, ni siquiera un bolívar. Es por eso que estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores a nivel nacional para continuar la lucha por un salario y una pensión igual a la canasta básica", reiteró.

Otras demandas

Bodas apuntó que también están exigiendo mejoras en el sistema de salud de los petroleros (Sicoprosa), préstamos para la adquisición de viviendas y reincorporación a la industria de mil trabajadores que, según afirmó, tienen orden de reenganche y pago de salarios caídos.

"También exigimos libertad para todos los trabajadores presos por motivos políticos. Sólo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora", resaltó.

Por otro lado, el secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Petroleros Químicos y sus Similares, Luis Díaz, solicitó que se convoquen elecciones en sindicatos, federaciones y confederaciones adscritas a la industria petrolera.

"Tenemos que organizarnos, hacer una masiva afiliación del sindicato SUEP (Síndicato Único de Empleados Petroleros). Estamos llamando a la organización para lograr elecciones en los sindicatos y ponerlos al servicio de los trabajadores", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez