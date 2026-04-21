Petroleros de Anzoátegui acordaron marchar este 1ero de mayo y retomar la lucha en la calle

Tras varios meses sin pautar actividades presenciales, la dirigencia sindical del sector petrolero en el estado Anzoátegui y trabajadores de la industria participaron en una asamblea que se desarrolló, en días recientes, en la urbanización Guaraguao, en Puerto La Cruz.

A través de un video difundido por algunos dirigentes, se conoció que los petroleros acordaron marchar este 1ero de mayo y retomar la lucha de la masa laboral en la calle.

"Yo quisiera venir el primero de mayo y que con esta masa, de esta asamblea nutrida, podamos llegar a un acuerdo unitario y salir desde la sede del sindicato, o en su defecto desde la redoma de Guaraguao, y caminar por las calles de Puerto La Cruz hasta llegar a la plaza Bolívar, gritando 'Unidad de la clase Trabajadora' en una marcha, porque la lucha es en la calle", planteó en su derecho de palabra el sindicalista Eudis Girot y la propuesta fue respaldada por los presentes.

En el audiovisual también se aprecia que Girot informó a los asistentes que en los próximos meses se llevarán a cabo las elecciones del sindicato petrolero.

"Aquí se van a realizar elecciones participativas y yo quiero ver a los que tengan cualquier tipo de opinión, que nos veamos sólo como compañeros de trabajo", destacó durante su intervención.

Otros puntos de vista

En medio de la asamblea, otros dirigentes del sector también tuvieron la oportunidad de dirigirse a los que asistieron.

Luis Díaz, uno de los que participó, manifestó que a partir de ese día cambiaría el rumbo de la actividad sindical, no sólo a nivel petrolero sino en todo el país.

Enfatizó que se debe entender que los sindicatos son instrumentos, donde pueden converger los trabajadores independientemente de su posición política, ideológica, cultural o religiosa.

Mientras tanto Bartolo Guerra, uno de los que en su momento estuvo preso al igual que Girot, destacó la importancia de siempre estar unidos y buscar más los puntos de coincidencia que las diferencias entre unos y otros.

Sobre las elecciones, el dirigente Joel González planteó la necesidad de que las planchas estén integradas por "gente nueva que quiera trabajar por los trabajadores".

Mientras que el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, en su discurso indicó que la recuperación del sindicato es la "herramienta primaria" para dar la lucha de la clase trabajadora.

Reconocimiento

Otros sindicalistas, como Daniel García y Rosario Ríos, centraron sus palabras en el reconocimiento de las autoridades dentro del sector petrolero, pese a las diferencias que puedan tener.

"Podemos tener diferencias sindicales, pero con un mismo objetivo, que es luchar por los beneficios de los trabajadores", acotó Ríos.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez