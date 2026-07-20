Petrolero ratifican su lucha por salarios y pensiones equivalentes a la canasta básica alimentaria

Desde las inmediaciones de la Refinería Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, ratificó este lunes 20 de julio que seguirán exigiendo al Estado que establezca salarios y pensiones equivalentes al costo de la canasta básica alimentaria en el país, la cual, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en julio superó los $730.

Resaltó que luego del doblete sísmico que estremeció al territorio nacional -principalmente a La Guaira y Caracas-, la lucha por mejoras socioeconómicas continúa.

"Estamos luchando en contra del memorándum 2792 y el instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), y en el caso de la industria petrolera en contra también del factor de equilibrio 9030, que no permite los pagos de beneficios en sistemas de guardias, ni horas extras, ni domingo trabajado, ni feriados", reiteró.

Bodas hizo énfasis, además, en que los petroleros se mantienen las 24 horas en sus puestos de trabajo para garantizar una producción de hasta un millón 200 mil barriles de petróleo.

"Esto, más los 700 mil barriles diarios, aproximadamente, de la Faja Petrolífera del Orinoco, con el precio del barril en 90 dólares, da una gran cantidad de dinero que la controla ilegalmente el gobierno imperialista de los Estados Unidos, lo cual rechazamos", manifestó.

A juicio del representante de la Futpv, ese dinero debe ser invertido en la recuperación de los bienes de los damnificados por los terremotos, así como en la construcción de viviendas para estas personas y la restitución de los derechos y beneficios de todos los trabajadores del país.

"Es inaceptable el estado en que se encuentra la clase trabajadora. Por eso hacemos un llamado al presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y miembros de la junta directiva de la empresa, así como al gobierno nacional, para que se respeten los derechos de los trabajadores y el pueblo de Venezuela. Estamos laborando a pérdida, dinero hay, pero está controlado por el gobierno de Estados Unidos, lo cual rechazamos. También seguimos exigiendo la libertad de todos los trabajadores que son presos políticos, de los cuales quedan 11 de Puerto la Cruz, además de la reincorporación de más de mil trabajadores que tienen orden de reenganche y pago de salarios caídos. Con movilización y lucha vamos a tener la victoria", cerró Bodas.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez