Pescadores y campesinos fueron beneficiados con jornada integral de atención en el sector Guaca

Pescadores y agricultores del eje de la parroquia Bolívar del municipio Bermúdez en Sucre, fueron atendidos este miércoles en Guaca, con una jornada integral, que no sólo abarcó el tema de salud, sino que también les brindó asesoría y servicio en materia de trámites relacionados con su actividad productiva.

Claudia González Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Defensa Pública Extensión Carúpano, estado Sucre, ente que organizó la actividad, dijo que se trata del Plan de Atención Integral, en esta ocasión dirigido a los pescadores y a los agricultores, que han venido realizando a lo largo de 2025.

En la jornada se articularon las instituciones del Estado para accionar en pro de trabajadores del mar y el campo, con la participaron de la alcaldía, el Instituto Nacional de Tierras (Inti), Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Farmacia Fénix, el Instituto Socialista de Pesca (Insopesca), el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea), Fundasalus y Cáritas.

Además, se integraron los consejos de pescadores de Guaca y Guatapanare y la Asociación de Pescadores de Sardinas,

Se prestó atención en materia de trámites y la atención en salud, con medicina general, despistaje de hipertensión, vacunación, desparasitación y entrega de medicinas.

Evis Villarroel, vocera del Consejo de Pescadores (Conppa) La Bonanza de Guaca, agradeció la acción, que permitió atender a los trabajadores del sector en materia de salud y de permisología para sus labores.

“Para nosotros es un gusto estar aquí recibiendo cada uno de estos beneficios y las instituciones que están aquí son un apoyo para el sector pesca artesanal y el campesino”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano