Pescadores de Valdez esperan gestiones ante Trinidad para que haya resarcimiento por el derrame (+Fotos)

Pescadores artesanales del municipio Valdez, en la península de Paria, estado Sucre, siguen con la flota paralizada debido al derrame de petróleo proveniente de Trinidad que afectó las costas de la entidad.

El vocero de los consejos de pescadores y pescadoras (Conppa) de la zona, José Jesús Blanco, explicó que siguen sin recibir información de los organismos que se encuentran a cargo del reclamo al gobierno trinitario, como la Cancillería, mientras que algunas embarcaciones que se han aventurado a faenar se han conseguido con trazas del derrame, sobre todo mar afuera.

Por otro lado, señaló que hay mucha “opacidad” en la información que se ofrece, mientras los pescadores siguen sufriendo las consecuencias económicas del derrame.

Temor

Expresó su temor a que haya “un veto comercial”, a la pesca de la zona de Paria, por la contaminación de las especies. “Se cierra la comercialización de las especies, hasta tanto se determine el nivel de contaminación en el golfo y lo que consumimos. Eso generaría un daño terrible”.

Dijo que se encuentran a la espera de las decisiones de las autoridades venezolanas y a las informaciones que emitan. Mientras, informó, durante esta semana, los Connpa de Valdez van a dar un tiempo de espera a las respuestas.

Información

Agregó que aspiran a que haya información por las gestiones ante el gobierno trinitario y relató que tienen la experiencia previa del derrame de 2016, cuando se le entregó un informe técnico, pero evadieron la responsabilidad económica por los daños a los pescadores.

Emplazó a las autoridades a que informen, a través de los Connpa, que agrupa a los verdaderamente afectados. “Aquí los pescadores están saliendo a riesgo de encontrarse con las trazas y perder parte de sus artes de pesca. Todo eso hay que visualizarlo”.

Aclaró que los pescadores no tienen prohibición de zarpe por parte del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea). “Nosotros hemos tomado la decisión, por la preservación tanto de la vida como de nuestros medios de producción”.

Análisis

Admitió el vocero que un análisis científico por parte del ministerio de Pesca, debe determinar si el pescado capturado en el golfo es apto para el consumo humano y señaló que a la fecha desconocen si hay algún estudio de esta naturaleza.

Cree que un alto funcionario del ministerio si estuvo en la zona con la intención de recoger muestras, pero a la fecha siguen sin conocer resultados.

Sucre / Yumelys Díaz