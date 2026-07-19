Esperan respuestas de la gobernadora Carrillo sobre plan de tres fases para levantar la producción de cacao

El director ejecutivo de la Fundación Prosperi, Jorge Thielen, informó que la organización está a la espera de una respuesta de la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, luego de entregarle un plan de tres fases orientado a recuperar la producción de cacao en la entidad.

Thielen explicó que, según estadísticas de entes oficiales, en Sucre apenas se producen 125 kilogramos de cacao por hectárea, una cifra que calificó de alarmante, al considerar que el promedio debería superar los 300 kilogramos. Agregó que la cosecha oficial ronda las 6.500 toneladas métricas, aunque estimó que la producción real podría alcanzar las 9.000 toneladas, por lo que unas 2.500 toneladas no estarían siendo reportadas mediante las guías correspondientes.

El directivo indicó que el proyecto presentado a la mandataria regional contempla tres ejes fundamentales: la resiembra de plantaciones para sustituir cultivos con más de 40 años de antigüedad y mejorar su rentabilidad; la reforestación de las cuencas y la regularización de las tierras; y la siembra de cacao y musáceas en zonas sin bosques, con el propósito de atraer inversiones.

Thielen hizo un llamado a la gobernadora a evaluar las cifras del sector y destinar recursos al cultivo de cacao. "Con estos números creo que ya la gobernadora puede levantar un presupuesto; el cacao es un rubro estratégico y debería tener también un presupuesto estratégico para pasar de los anuncios a las acciones", afirmó.

Asimismo, sostuvo que es indispensable fortalecer la formación de los productores, además de la entrega de plantas, mediante asesoría técnica y un seguimiento continuo. Precisó que el plan contempla tres años de acompañamiento para garantizar mejores resultados en las unidades de producción.

Finalmente, advirtió que zonas cacaoteras como el eje Vuelta Larga, de Río Caribe a Bohordal, entre los municipios Arismendi y Cajigal, se encuentran severamente afectadas por la enfermedad de la escoba de bruja. En ese sentido, insistió en la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de cultivo y utilizar híbridos criollos modernos que permitan elevar la producción hasta 750 u 800 kilogramos por hectárea.

Sucre / Yumelys Díaz