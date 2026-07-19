España y Argentina, protagonistas de una Gran Final soñada en la Copa del Mundo 2026 (+Fotos)

España y Argentina protagonizarán este domingo, a las 3:00 pm, una Gran Final soñada de la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues retará a dos selecciones con aura ganadora.

El duelo, que definirá al monarca de esta edición de la máxima justa de selecciones organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), se realizará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos, e involucrará a campeones continentales.

España accedió por segunda vez a la Gran Final de la Copa del Mundo de la FIFA

La Roja, entrenada por Luis De La Fuente, se presentará al match definitorio como la reina de la Eurocopa de Naciones 2024, celebrada en Alemania, mientras que La Albiceleste, dirigida técnicamente por Lionel Scaloni, conquistó la Copa América 2024, efectuada en Estados Unidos. Será un enfrentamiento único, pues esta batalla entre monarcas de sus respectivas regiones es inédita en estas citas universales que comenzaron en 1930 en Uruguay.

También involucrará a dos equipos con buen presente. El cuadro sudamericano, que se consagró en el Mundial Catar 2022, lidera el Ránking FIFA con 1.970, 37 puntos, mientras que la oncena europea ocupa el segundo puesto con 1.965, 61 unidades.

Credenciales de España

España tratará de levantar el trofeo más anhelado por combinados nacionales por segunda vez en su historia. Lo alzó por primera ocasión en Sudáfrica 2010, cuando venció 1-0 Holanda (ahora Países Bajos) en un tope decisivo definido en prórroga.

El conjunto ibérico, que pretende acabar con una sequía de 16 años, saltará al coso de la Gran Manzana -que sirve de hogar para Gigantes y Jets de Nueva York en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)-, con el remoquete de imbatible porque acumula 37 partidos sin perder (se toman en cuenta desafíos oficiales y amistosos) e igualó el récord planetario que estaba en poder exclusivo de Italia. De salir airoso el el careo dominical, implantaría una nueva marca y la refrendaría con un título que le pondría "la guinda al pastel".

Según RPP, la buena racha de la oncena española incluye 28 victorias y nueve empates. No trastabilla desde el 22 de marzo de 2024 cuando sufrió un revés 1-0 ante Colombia en un choque de fogueo, desarrollando en el parque Wembley de Londres, Inglaterra, donde Daniel Muñoz anidó el gol que estableció la diferencia en el score.

Luis De La Fuente es el entrenador de la selección española

Durante la seguidilla, La Armada Española accedió a las finales de la Euro 2024 y la Liga de Naciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) de la campaña 2024-2025. En la primera dio cuenta 2-1 de Inglaterra, mientras que en la segunda igualó 2-2 con Portugal luego cayó en penales 5-3.

En esta reunión orbital, La Furia fue de menos a más y eso la convierte, tanto para analistas de medios deportivos del exterior como de las casas de apuestas, en la favorita para adueñarse de la Copa del Mundo de la FIFA.

Resultados de La Roja en Norteamérica

España debutó con un armisticio 0-0 con Cabo Verde y después arrolló 4-0 a Arabia Saudí en su segunda salida. Cerró su actuación en primera ronda con un lauro 1-0 sobre Uruguay.

El seleccionado del Viejo Continente comandó el Grupo H con siete puntos y fue escoltado por Cabo Verde (3 cómputos), que al igual que él avanzó a segunda ronda. Uruguay (2) y Arabia Saudí (1) figuraron tercero y cuarto, respectivamente, y quedaron eliminados.

La Roja eliminó a Francia en semifinales, luego de anularla en la cancha y batirla 2-0

En 16vos de final, la representación de La Madre Patria apabulló 3-0 a Austria y en los octavos dio cuenta 1-0 de Portugal. Avanzó a cuartos y en ellos doblegó 2-1 a Bélgica para pasar a la semifinal en la que batió 2-0 a Francia, otra de las grandes aspirantes al cetro.

La agrupación que está bajo las órdenes del timonel De La Fuente, quien reemplazó a Luis Enrique Martínez en el banquillo, sólo ha admitido una diana en siete cotejos de la reunión en Norteamérica y exhibe la mejor defensa del torneo. Tratará de utilizar esa carta de presentación para anular a Argentina, dueña del segundo ataque más prolífico con 19 tantos (en este departamento el seleccionado de América del Sur persigue a Inglaterra y Francia que comparten el sitial de honor con 20 "gritos sagrados"), en la pugna por la supremacía.

Argentina tratará de hacer historia

Argentina tendrá en Nueva York/ Nueva Jersey una oportunidad de hacer historia porque buscará ser la primera representación en revalidar la diadema en 64 años.

El último que logró tiaras consecutivas en Mundiales fue Brasil, que con Edson Arantes Do Nascimento -mejor conocido como El Rey Pelé- como integrante, se tituló en Suecia 1958 y Chile 1962. La Canariña emuló lo hecho por Italia, que se ubicó en el cénit del podio tanto en Italia 1934 como en Francia 1938.

El conjunto de Celeste y Blanco estuvo a punto de conseguir el "back to back" a finales del siglo XX, cuando tenía como caudillo a Diego Maradona. Dio la vuelta olímpica en México 1986 antes de alcanzar un subcampeonato en Italia 1990.

Argentina, vigente campeona, volverá a disputar el duelo por el gallardete

El Scracth De Oro estuvo a punto de concretar la proeza en la década de los 90, porque se impuso en Estados Unidos 1994 y después figuró segundo en Francia 1998. Francia tampoco pudo concretar la gesta porque tras ser la monarca en Rusia 2018 se ubicó en la segunda plaza en Catar 2022.

El "bicampeonato" no es lo único que buscará la tropa capitaneada por Lionel Messi, pues de coronarse en Estados Unidos, México y Canadá 2026 completará un inédito cuadruplete en certámenes grandes. Previamente impuso su ley en la Copa América Brasil 2021, el Mundial Catar 2022 y la Copa América 2024.

Camino de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026

Argentina triunfó en cada una de sus presentaciones previas en este Mundial en el que tuvo que esforzarse al máximo para superar cada batalla de eliminación directa.

Comenzó su accionar en Norteamérica 2026 con una paliza 3-0 sobre Argelia, seguidas de un éxito 2-0 frente a Austria y un lauro 3-1 contra Jordania. Con nueve enteros, encabezó el lote J, donde le siguieron Austria (4), Argelia (4) y Jordania (0).

La Albiceleste dejó en el camino a Inglaterra en un careo de semis

En 16vos de final, La Albiceleste, poseedora de tres estrellas (fue campeona en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022), dominó en tiempo extra 3-2 a Cabo Verde, en octavos superó 3-2 a Egipto y en cuartos batió en período suplementario 3-1 a Suiza.

En semis, en un nuevo capítulo de los Grandes Clásicos de Copas del Mundo, derrotó 2-1 a Inglaterra, para pasar a la instancia definitoria y obtener el derecho de rivalizar con España en un tope que cuenta con otros ingredientes que lo transformaría en especial.

Ingredientes atractivos para la etapa cumbre

España y Argentina serán actores principales de una confrontación que originalmente se iba a producir en marzo de 2026 en Catar en el marco de la Finalissima, que mide los "emperadores" de las máximas competiciones de la UEFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para dilucidar qué equipo está en mejor forma. Esa contienda no se llevó a cabo, debido a la Guerra en Oriente Medio.

Ahora ambos definirán al poseedor de la Copa del Mundo de la FIFA en una "reyerta balompédica" que, además, incluirá un duelo generacional entre el gaucho Messi y el español Lamine Yamal.

Lionel Messi (izquierda) pretende darle a la tropa gaucha su cuarto título universal

Messi, de 39 años de edad, afrontará su tercera Gran Final mundialista, tras participar en las de Brasil 2014 y Catar 2022. En la primera, Argentina perdió en tiempo suplementario 1-0 ante Alemania, mientras que en la segunda liquidó en penales 4-2 a Francia después de nivelar 3-3 en 120 minutos. Desea consagrarse para cerrar una trayectoria brillante que incluye coleccionar Ocho Balones de Oro de la Revista France Football, un par de Copas América y cuatro gallardetes de la Liga de Campeones de la UEFA, todas con el FC Barcelona de España del que es uno de sus mayores referentes y del que Yamal, a sus 19 primaveras, es su máximo astro en la actualidad, al punto de estar llamado a ser su heredero en El Azulgrana.

Messi, hoy día ficha del Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS) -principal circuito profesional de Estados Unidos y Canadá-, representa a una "vieja guardia" que sigue vigente porque en este evento en América del Norte totalizó -hasta ahora- ocho anotaciones y compartía con Kylian Mbappé, ícono de una Francia que retaría a Inglaterra en el juego por el tercer puesto, el liderato de la tabla de goleadores. Pretende darle la cuarta Copa del Mundo a Argentina para agigantar su leyenda que también incluye una medalla dorada olímpica en Pekín 2008.

Yamal, parte de la nueva camada

En cambio, Yamal es uno de los principales embajadores de la "nueva generación" y tras ser la punta de lanza de España que se quedó con la Eurocopa 2024 y encaminar al FC Barcelona a dominar la Liga EA Sports -Primera División de España- en las últimas dos zafras, aspira a ser el tercer adolescente capaz de anotar en una final orbital y ganarla, después de que lo hicieran "El Rey Pelé" a sus 17 calendarios con Brasil en Suecia 1958 y Mbappé a sus 19 años con Francia en Rusia 2018.

Para Yamal, que tiene la misma edad que su compañero Pau Cubarsí (19), salir airoso en esta confrontación individual frente a Messi representaría de manera simbólica un "pase de estafeta" y el inicio una nueva era en el fútbol, mientras que para el segundo festejar en el escenario neoyorquino le garantizaría la presencia eterna en la Mesa de los Grandes, donde están Maradona y El Rey Pelé, quienes generan debates entre periodistas sobre cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Lamine Yamal (izquierda) es uno de los astros emergentes del balompié ibérico y quiere llevar a su oncena a la gloria

Por todos esos elementos la próxima pugna entre España y Argentina promete ser muy emocionante y genera un gran interés entre los fanáticos que, una vez más, aguardarán 90 minutos o más para conocer cuál selección que se apropiará de la Copa del Mundo de la FIFA, luego de la culminación del partido soñado.

Valencia / Joseph Ñambre