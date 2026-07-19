AD en Resistencia de Bermúdez respaldó propuesta de Ramos Allup sobre el diálogo con el gobierno

El secretario general de Acción Democrática (AD) en Resistencia, seccional Carúpano del estado Sucre, Edgar García, expresó el respaldo de la organización a la postura del dirigente nacional Henry Ramos Allup sobre la inclusión de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en las negociaciones con el gobierno.

García indicó que la seccional avala la propuesta de ampliar la delegación opositora que participará en las conversaciones. Asimismo, destacó que, tal como lo planteó Ramos Allup, la Plataforma Unitaria no respalda un proceso en el que no estén representadas todas las organizaciones que la integran.

El dirigente local recalcó que AD en Resistencia mantiene su respaldo al liderazgo de María Corina Machado y aseguró que la seccional está en sintonía con su participación en el nuevo proceso de diálogo que se inició.

Las declaraciones de García se producen luego de que Henry Ramos Allup, durante una entrevista concedida al medio La Gran Aldea, cuestionara la composición inicial de la delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera para las conversaciones relacionadas con la conformación de nuevas instituciones electorales y judiciales en Venezuela. En esa oportunidad, sostuvo que una negociación sin la participación de la Plataforma Unitaria carece de legitimidad.

Sucre / Yumelys Díaz